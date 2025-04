Βίντεο-σοκ: Νιγηριανός μποξέρ πέθανε στο ρινγκ κατά τη διάρκεια του αγώνα – Η στιγμή που καταρρέει στον τρίτο γύρο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νιγηρία ο θάνατος του επαγγελματία πυγμάχου Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο ρινγκ, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μποξ στη Γκάνα.

Ο Oluwasegun πέθανε το Σάββατο 29 Μαρτίου στο Korle-Bu Teaching Hospital, στην Άκρα, αφού κατέρρευσε στον τρίτο γύρο του αγώνα εναντίον του Γκανέζου Jon Mbanugu, αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας της Γκάνας (GBA).

Σύμφωνα με το Fox News, ο Oluwasegun κυριαρχούσε στον αγώνα, αλλά άρχισε να παραπαίει στον τρίτο γύρο.

Περίπου τρία λεπτά μετά την έναρξη του γ’ γύρου, ο Oluwasegun απομακρύνθηκε από τον αντίπαλό του και έπεσε προς τα πίσω στα σχοινιά.

Η GBA αναφέρει ότι ο Mbanugu δεν χτύπησε τον Oluwasegun πριν αυτός καταρρεύσει στο ρινγκ.

Βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα Χ το επιβεβαιώνουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της GBA, ο γιατρός του αγώνα και οι τραυματιοφορείς προσπάθησαν να επαναφέρουν τον Oluwasegun πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, «όπου κηρύχθηκε νεκρός 30 λεπτά μετά την άφιξή του».

Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία του θανάτου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πυγμαχίας εξέδωσε επίσης μια ανακοίνωση με την οποία ζητά «την επείγουσα ανάγκη για αυστηρά πρωτόκολλα δοκιμών ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των μαχητών μας».

