Βίντεο: Η Βρετανίδα Φραν Τζόουνς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις

Η Βρετανίδα τενίστρια Φραντσέσκα Τζόουνς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το τουρνουά τένις WTA 250 του Colsanitas Cup στην Κολομβία, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τζούλια Ριέρα.

Η 24χρονη Τζόουνς έπεσε τρεκλίζοντας στο έδαφος στο τρίτο σετ του Colsanitas Cup στην Μπογκοτά και δεν κατάφερε να επανέλθει για να συνεχίσει τον αγώνα της.

Η Τζόουνς αποχώρησε από το γήπεδο με τη βοήθεια ενός αναπηρικού αμαξιδίου.



«Λόγω ενός σωματικού προβλήματος, η Φραντσέσκα Τζόουνς αποσύρθηκε από τον αγώνα της με την Τζούλια Ριέρα», ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του Colsanitas Cup στην πλατφόρμα Χ.

«Ευχόμαστε στη Βρετανίδα τενίστρια ταχεία ανάρρωση».



Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα με το Sky News, η Τζόουνς φαινόταν να δυσκολεύεται να ελέγξει την αναπνοή της.

Ο Τζόουνς, που βρίσκεται στην 129η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, γεννήθηκε με τη σπάνια γενετική πάθηση της εκτροδακτυλίας δυσπλασίας – έχει τρία δάχτυλα σε κάθε χέρι.

As a child Fran Jones was told by doctors her body wasn’t strong enough to play tennis. Thankfully her dad told her to ignore that advice. Next week she plays in the @AustralianOpen

pic.twitter.com/pNtMpUuOn4

— Sally Nugent (@sallynugent) February 4, 2021