Βίντεο: Εκτός εαυτού ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Εξοργίστηκε με θεατή στο US Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άστραψε και βρόντηξε στο στάδιο Άρθουρ Άσε. Ο Νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης εξοργίστηκε στο US Open όταν ένας οπαδός φώναξε “Έξω!” κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αμερικανό Taylor Fritz, με αποτέλεσμα να χάσει την συγκέντωσή του αλλά και τον πόντο.

Ο Τζόκοβιτς φάνηκε να φωνάζει σε κάποιον στο δικό του κουτί καθώς το ξέσπασμα τον έκανε να παραχωρήσει το breakpoint. Ο Σέρβος σταρ συνέχισε να νικήσει τον Νο. 9 της κατάταξης με 6-1, 6-4, 6-4 — αφού ζήτησε από τον εν λόγω οπαδό να απομακρυνθεί.

«Ήταν στην πραγματικότητα στο κουτί όπου βρίσκονταν μερικοί από τους φίλους μου. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο τύπος. αλλά ναι, ήμουν αρκετά ενοχλημένος από αυτόν σε εκείνο το σημείο. Επικοινωνούσα με τους φίλους μου για να συνομιλήσω μαζί του», γέλασε ο Τζόκοβιτς.

A fan just yelled “Out!” while Novak Djokovic & Taylor Fritz were playing a point.

Fans that do this should be kicked out immediately & don’t deserve a 2nd chance.

Beyond disrespectful to both players. pic.twitter.com/SNaIuGEL3C

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023