Βίντεο: Διακόπηκε ο ημιτελικός του US Open από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το περιβάλλον

Ο ημιτελικός του γυναικείου US Open μεταξύ της Κόρι «Κόκο» Γκάουφ και της Καρολίνα Μούχοβα καθυστέρησε για σχεδόν 50 λεπτά λόγω διαδηλωτών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένας ο οποίος κόλλησε τα πόδια του στο έδαφος στις πάνω κερκίδες του σταδίου Arthur Ashe το βράδυ της Πέμπτης (7/9). Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την κλιματική αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής του παιχνιδιού, οι θεατές άρχισαν να φωνάζουν: «Πετάξτε τους έξω! Πετάξτε τους έξω!». Χρειάστηκαν περίπου επτά λεπτά μέχρι να απομακρυνθούν οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές, όμως η διαδικασία απομάκρυνσης κράτησε περισσότερο καθώς ένας εξ αυτών κόλλησε στο έδαφος τα γυμνά του πόδια με κόλλα.

Περίπου 45 λεπτά μετά τη διακοπή του παιχνιδιού, οι δύο παίκτριες επέστρεψαν στο γήπεδο για να κάνουν ζέσταμα και να συνεχίσουν τον αγώνα τέσσερα λεπτά αργότερα.

Three protesters have disrupted Coco Gauff and Karolina Muchova’s semifinal chanting “end fossil fuels”. Play has been stopped for nearly 10 minutes, security struggling to get the final protester to leave

