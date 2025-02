Βινίσιους: Οι Σαουδάραβες προσφέρουν 300 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ – «Θα τον αποκτήσουμε με κάθε κόστος»

«Θα τον αποκτήσουμε με κάθε κόστος». Αυτό είναι το σαφές μήνυμα από τη Σαουδική Αραβία στους μάνατζερ του Βραζιλιάνου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους.

Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων τους και φαίνεται αποφασισμένοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία, να συνεχίσουν να προσπαθούν να τον αποκτήσουν.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Σαουδική Αραβία είχε ήδη κάνει μια προσφορά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, προτείνοντας συμβόλαιο αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για πέντε χρόνια (200 εκατομμύρια ετησίως), εκτός από άλλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του πρεσβευτή της ασιατικής χώρας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός-που έχει συμβόλαιο με τους Μαδριλένους έως το 2027, επέλεξε να μην δεχθεί, ενώ ο σύλλογος της Μαδρίτης απέρριψε κάθε μεταγραφική υπόθεση, αναφερόμενος στη ρήτρα τερματισμού που ορίστηκε στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

«Δεν υπάρχει βιασύνη. Θα προσεγγίσουμε αυτή την επιχείρηση με υπομονή, όπως συνέβη με τον Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης», είπαν οι Σαουδάραβες στους εκπροσώπους του Βινίσιους, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόθεση της Σαουδικής Αραβίας είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την παρουσίαση νέας προσφοράς περίπου 300 εκατ. ευρώ για την αγορά του, ξεπερνώντας έτσι το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε η μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2017 (222 εκατ. ευρώ).

🚨 Saudi Arabia called Real Madrid to negotiate for Vinicius Junior as a summer signing. José Ángel Sánchez told them he is not transferable.

February 14, 2025