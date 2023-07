UEFA: Ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες για τα σοβαρά επεισόδια στον αγώνα Χάμρουν-Μακάμπι Χάιφα

Η UEFA κίνησε πειθαρχικές διαδικασίες την Τετάρτη (12/7) μετά τα σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια του αγώνα του α’ προκριματικού γύρου του Champions League μεταξύ της μαλτέζικης Χάμρουν Σπάρτανς και της ισραηλινής Μακάμπι Χάιφα.

Ο αγώνας της Τρίτης (11/7) στο Τα’Κάλι της Μάλτας διεκόπη δύο φορές λόγω των οπαδών των δύο ομάδων που άρχισαν να πετούν φωτοβολίδες κι αντικείμενα, με μερικά από αυτά να προσγειώνονται στον αγωνιστικό χώρο, μετέδωσαν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Hamrun Spartans vs Maccabi Haifa, Champions League Qualifiers. Absolutely violent behaviour by Israeli ultras. They even threw flares at Maltese families with kids. Match interrupted. Crazy pic.twitter.com/H00f9d7tIF

— Martin Mazur (@martinmazur) July 11, 2023