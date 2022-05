UEFA: Απέκλεισε πλήρως το ρωσικό ποδόσφαιρο για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2022-23

Σε πλήρη αποκλεισμό θα μείνει το ρωσικό ποδόσφαιρο για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2022-23, καθώς η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αποφάσισε να διατηρήσει και να επεκτείνει τον αποκλεισμό εθνικών ομάδων και συλλόγων της χώρας, λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης στην Ουκρανία.

Με βάση τη σημερινή απόφαση, οι ρωσικοί σύλλογοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας περιόδου (Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League, Champions League γυναικών), ενώ η εθνική ομάδα ανδρών της χώρας αποκλείεται από την προσεχή διοργάνωση του Nations League και υποβιβάζεται αυτόματα στην Γ΄ κατηγορία. Εκτός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2021-23 μένει και η εθνική ελπίδων της Ρωσίας.

Ακόμη, η εθνική γυναικών της Ρωσίας αποβάλλεται από την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Αγγλία, και θα αντικατασταθεί από την Πορτογαλία (την οποία είχε αποκλείσει στα πλέι-οφ), καθώς και από τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2023.

Τέλος, η UEFA αποφάσισε ότι απορρίπτεται η υποψηφιότητα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ρωσίας για την ανάληψη της τελικής φάσης του EURO 2028 ή του 2032.

