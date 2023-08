Τζόκοβιτς: Έσκισε την μπλούζα του μετά την επική μάχη με τον Αλκαράθ για το Cincinnati Masters – ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν επικό τρόπο ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 2-1 (5-7, 7-6, 7-6) τον Κάρλος Αλκαραθ στον μεγάλο τελικό του Cincinnati Masters. Το παιχνίδι προσέφερε πολλές συγκινήσεις με τον Σέρβο σούπερ σταρ να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να νικάει έπειτα από 3 ώρες και 49 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε ιδανικά, αλλά στην συνέχεια ο Ισπανός κατάφερε να ισορροπήσει το πρώτο σετ και στο τέλος να το κατακτήσει. Το 1-0 έγινε μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο όπου ο Σέρβος έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αποχώρησε στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια όμως βρήκε τα πατήματά του, κατάφερε να νικήσει και να το πανηγυρίσει… έντονα σκίζοντας την μπλούζα του!

Δείτε το Νόβακ Τζόκοβιτς να σκίζει την μπλούζα του:

WHAT. A. VIDEO.

23 Majors, most weeks at #1, most Masters 1000s ever,

AND LOOK WHAT IT MEANS!

Djokovic, Novak, 36 years-old. pic.twitter.com/jDgZn1pRwH

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2023