Τζόκοβιτς-Αυστραλία: Οριστική η απαγόρευση εισόδου – Απών από το Australian Open

Ανακοινώθηκε, 9 ώρες περίπου μετά την άφιξή του στην Αυστραλία, η απόφαση για τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, που δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Ο Τζόκοβιτς θα πρέπει να αποχωρήσει από τη χώρα αργότερα μέσα στην ημέρα (είναι πρωί Πέμπτης στη Μελβούρνη), ενώ οι δικηγόροι του βρίσκονται στη διαδικασία αμφισβήτησης της απόφασης, όπως μεταδίδουν οι The Age και η Sydney Morning Herald.

Breaking: Novak Djokovic’s visa has been cancelled. He’s been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He’s not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 5, 2022