Μια μάλλον αινιγματική ανάρτηση έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα social media.

Ο Τσιτσιπάς έγραψε χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος».

Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αυστριακό Νόβακ στο Open της Βιέννης προς το μέρος όπου καθόταν ο πατέρας, η μητέρα του και ο γυμναστής του.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 27, 2022