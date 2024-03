Τράμπζονσπορ – Φενέρμπαχτσε: Ο «λογαριασμός» από τα άγρια επεισόδια

Ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια στους φιλάθλους που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας επεισόδια και τραυματισμούς, τιμωρία της έδρας της Τραμπζοσπόρ 4-5 αγωνιστικές για τις συνεχείς διακοπές του αγώνα, ρίψη αντικειμένων από τους οπαδούς της και έλλειψη μέτρων ασφαλείας, καθώς και αποκλεισμός 3-5 αγωνιστικών στους παίκτες της Φενέρμπαχτσε που επιτέθηκαν σε φιλάθλους, αναμένεται να είναι ο… λογαριασμός από τις συγκρούσεις μετά τον αγώνα Τταμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε (2-3) για την 30η αγωνιστική της τουρκικής Super Lig.

«Το PFDK (σ.σ: πειθαρχικη επιτροπή της τουρκικής λίγκας) πιθανότατα θα παρακολουθήσει όλα τα πλάνα του αγώνα και θα ετοιμάσει μια αναφορά για το τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν υπάρχει κάποια πρόκληση από τους ποδοσφαιριστές προς την κερκίδα. Υπάρχει σοβαρή και ανοιχτή επίθεση στους ποδοσφαιριστές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα πετάνε αντικείμενα από την κερκίδα. Αυτά θα αξιολογηθούν. Κάποια από τα αντίποινα των παικτών μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυτοάμυνα. Ωστόσο, όσοι επιτίθενται στους φιλάθλους ανεξέλεγκτα και να κυνηγούν τους οπαδούς θα υπόκεινται σε πειθαρχική οδηγία ποδοσφαίρου Άρθρο 36- αντιαθλητική συμπεριφορά (τιμωρία 1-3 αγώνες). Επίσης υπάρχει η Πειθαρχική Οδηγία Ποδοσφαίρου Άρθρο 45, όπου η ποινή είναι πιο αυστηρή, 3-5 αγώνες. Φαίνεται ότι θα δοθεί ποινή 2-4 και οι ποινές θα μειωθούν στο μισό», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα της Τουρκίας «Ηurriyet».

Ο αγώνας στην Τραπεζούντα σταματούσε κατά διαστήματα λόγω αντικειμένων και φωτοβολίδων που πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο οι οπαδοί των γηπεδούχων. Ο διαιτητής του αγώνα Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ κάλεσε τους βοηθούς διαιτητές στη μεσαία γραμμή και περίμενε να ηρεμήσουν οι οπαδοί. Ωστόσο, μετά το σφύριγμα της λήξης, τα γεγονότα κλιμακώθηκαν περαιτέρω. Ενώ παίκτες και τεχνικό τιμ της Φενερμπαχτσέ πανηγύριζαν στο γήπεδο, κάποιοι πήδηξαν στον αγωνιστικό χώρο από τις εξέδρες της Τραμπζονσπόρ.

Έτσι αναμένεται η ομάδα της Τραμπζονσπόρ να τιμωρηθεί με σοβαρό πρόστιμο και αποκλεισμό του γηπέδου της 4-5 αγώνων, αφού υπήρξε επίσης σοβαρή παραβίαση ασφαλείας. Φάνηκε ότι όσοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο είχαν πολλά αντικείμενα μαζί τους, ενώ πολλές φωτοβολίδες και καπνογόνα πετάχτηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Επίσης, όπως αναφέρεται, στους οπαδούς που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν και χτύπησαν τους ποδοσφαιριστές πιθανότητα να τιμωρηθούν με πρόστιμο και ισόβιο αποκλεισμό από τα γήπεδα, ενώ εάν υπάρχει και πρόκληση τραυματισμού «ο Τουρκικός Ποινικός Κώδικας είναι σαφής και με το άρθρο του 86/1 ορίζει ότι “όποιος σκόπιμα προκαλεί πόνο στο σώμα άλλου ή προκαλεί επιδείνωση της υγείας ή της ικανότητας αντίληψής του, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα έως τρία χρόνια”».

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024