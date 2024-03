Τράμπζονσπορ – Φενέρμπαχτσε: Ο Μπατσουαγί έβγαλε νοκ άουτ χούλιγκαν με κίνηση… Καράτε Κιντ – ΒΙΝΤΕΟ

Το ντέρμπι ανάμεσα στην Τράμπζονσπορ και την Φενέρμπαχτσε, στιγματίστηκε από βίαια επεισόδια, αφού μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε εισβολή χούλιγκαν στον αγωνιστικό χώρο και συμπλοκές με τους παίκτες της Φενέρ.

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν και ο Μίτσι Μπατσουαγί, που στην προσπάθειά του να προστατευθεί, έβγαλε νοκ άουτ χούλιγκαν που έτρεχε κατά πάνω του με στριφογυριστή κλωτσιά αλά… Καράτε Κιντ!

Ο Βέλγος επιθετικός της Φενέρμπαχτσε είχε ενεργή συμμετοχή στα άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο φινάλε του ντέρμπι.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

🇧🇪😲 Michy Batshuayi’s spinning high kick hit a Trabzonspor fan who attempted to attack him during the Trabzonspor vs Fenerbahce game…. 🦵pic.twitter.com/sJe0xQc9iM

— CentreGoals. (@centregoals) March 17, 2024