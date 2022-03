Τούρκος οπαδός πυροβόλησε την τηλεόραση μετά το χαμένο πέναλτι του Γιλμάζ

Εκτός Μουντιάλ έμεινε η Τουρκία, η οποία ηττήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία.

Μοιραίος παίκτης για τους φιλοξενούμενους, δεν ήταν άλλος από τον Μπουράκ Γιλμάζ, ο οποίος στο 85΄ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2 για την ομάδα του.

Ωστόσο, ο 36χρονος άσος αστόχησε στο πέναλτι που κλήθηκε να εκτελέσει καθώς η μπάλα αρχικά βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Πορτογάλων και στην συνέχεια έφυγε άουτ.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε απογοήτευση, αλλά και ακραίες αντιδράσεις στους φίλους της Εθνικής Τουρκίας. Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής το οποίο δείχνει έναν Τούρκο οπαδό να σημαδεύει με όπλο την τηλεόραση του, την στιγμή της εκτέλεσης πέναλτι από τον Γιλμάζ.

Όταν αυτός αστόχησε από τα έντεκα βήματα, τότε αυτός πυροβόλησε την τηλεόραση του, την οποία και κατέστρεψε ολοσχερώς.

I don’t think this Turkey fan took the Yilmaz penalty miss very well..

😳😳😳

📹 @HerkesBunupic.twitter.com/jrqHQ7RiPz

— Oddschanger (@Oddschanger) March 25, 2022