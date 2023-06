Τέλος εποχής: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δήλωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του από τη Μίλαν, σηματοδοτώντας το τέλος της εντυπωσιακής καριέρας του.

