Τελικός Conference League: Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φιορεντίνα

Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Conference League και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φιορεντίνα ανακοινώθηκε.

Κλασική 4-3-3 εκδοχή. Με τον Βιθέντε Ιμπόρα να συμπληρώνει στο τρίγωνο της μεσαίας γραμμής τον Σαντιάγκο Έσε και τον Τσικίνιο.

Και τον Φρανσκίσκο Ορτέγκα να είναι έτοιμος και να παίρνει κανονικά τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στην ευθεία μπροστά απο τον Κωνσταντή Τζολάκη με Ροντινέι, Ρέτσο και Κάρμο.

Στο επιθετικό τρίγωνο ο αρχηγός Κώστας Φορτούνης από τη μια, ο Ντανιέλ Ποντένσε από την άλλη και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η εντεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Ιμπόρα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Παπαδούδης, Όρτα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Αποστολόπουλος, Ντόι.

