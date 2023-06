Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: Μαζί και στη Μαγιόρκα

Τον απόλυτο έρωτα φαίνεται πως ζουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα. Οι δύο τους είναι συνεχώς μαζί. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έφτασε στη Μαγιόρκα για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι το Νο1 του ταμπλό του τουρνουά και θα ξεκινήσει απευθείας από τον 2ο γύρο. Μαζί με τον Έλληνα πρωταθλητή στη πόλη της Ισπανίας βρίσκεται και η σύντροφός του και πρωταθλήτρια του τένις, Πάουλα Μπαντόσα, η οποία συνεχίζει την αποθεραπεία της.

Μόλις οι θαυμαστές τους αντιλήφθηκαν την παρουσία των Tsitsidosa έσπευσαν για αυτόγραφα και φωτογραφίες.

He’s in Mallorca! 💚

🇬🇷 @steftsitsipas, our defending champion, is now at the Mallorca Country Club preparing for his opener at the 2023 #MallorcaChampionships @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/32YgBTFhZe

— Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 25, 2023