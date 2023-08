Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντομινίκ Στρίκερ 2-3: Ήττα και «αντίο» στο US Open – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε πρόωρο «αντίο» στο US Open. Κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκλείστηκε στον πρώτο κιόλας γύρο της διοργάνωσης, το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης «αποχαιρέτησε» στην φάση των «64», πέφτοντας θύμα έκπληξης από τον Ντόμινικ Στρίκερ με 3-2 επειτα από ένα συγκλονιστικό ματς που διήρκησε περισσότερο από 4 ώρες και κρίθηκε στα 5 σετ.

Ο 21χρονος Ελβετός επιβεβαίωσε την εξαιρετική του πορεία στο τελευταίο major της χρονιάς, καθώς αν και ξεκίνησε από τους προκριματικούς έφτασε αισίως τις 5 νίκες, βγάζοντας εκτός έναν παίκτη του Top10 και, πλέον, μπορεί δικαιολογημένα να κάνει όνειρα για ακόμη καλύτερη συνέχεια.

More than four hours later…

Soak it all in 🇨🇭 Dominic Stricker! pic.twitter.com/DlxdUZin6h

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023