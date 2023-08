Στέφανος Τσιτσιπάς: Εύκολη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open – Νίκησε με 3-0 σετ τον Μίλος Ράονιτς

Άνετα επικράτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 3-0 σετ (6-2, 6-3, 6-4) του Μίλος Ράονιτς στην πρεμιέρα του Αμερικάνικου Οpen που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Ειδικότερα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας παρά τα δύσκολα σέρβις του Καναδού αντιπάλου του είχε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης τον έλεγχο.

Aναλυτικά, ο 25χρονος τενίστας μπήκε δυνατά στον αγώνα, πήρε τον έλεγχο και δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του ακόμα και όταν έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ. Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε αποτελεσματικά, έβγαλε μεγάλες επιστροφές και απέφυγε τα αβίαστα λάθη.

O Ράονιτς μπορεί να είχε τα δύο πρώτα μπρέικ πόιντ στον αγώνα (στο 1-1), ωστόσο ο Στέφανος κατάφερε να ξεφύγει «σπάζοντας» το σερβίς του Καναδού και παίρνοντας στη συνέχεια το προβάδισμα με 3-1 κάτι που ήταν αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ.

Επιπρόσθετα, ο Στέφανος ήταν καλύτερος και στο δεύτερο σετ, ωστόσο αυτή τη φορά το μπρέικ ήρθε λίγο αργότερα κι εκμεταλλευόμενος το τέταρτο μπρέικ πόιντ του στο σετ, πέρασε μπροστά με 5-3 σημειώνοντας εύκολα το 2-0.

Παρόλο που ο Ράονιτς βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ο 32χρονος τενίστας πήρε μία μικρή ανάσα έπειτα από ένα κακό service game του Στέφανου. Ο Μίλος πέρασε μπροστά με 2-4 ξεσηκώνοντας το κοινό, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να πεισμώσει τον Τσιτσιπά, ο οποίος επέστρεψε πιο δυνατός παίρνοντας τέσσερα game στη σειρά αμέσως μετά με αποτέλεσμα να κλείσει με το δεξί τον αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 56 λεπτών στην πρεμιέρα του US Open.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος είναι στη Νέα Υόρκη χωρίς τον πατέρα του, ωστόσο στο box βρέθηκαν οι Μαρκ Φιλιππούσης, Πάουλα Μπαντόσα και Πέτρος Τσιτσιπάς.

