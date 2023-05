Σοκ στην ΤΣΣΚΑ: Ο Σβεντ δέχθηκε επίθεση από χούλιγκανς – Τραυματίσθηκε στο κεφάλι – ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός «μάχης» ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα μείνει ο Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε σήμερα (2/5) ο ρωσικός σύλλογος, δέχθηκε χθες βράδυ επίθεση από χούλιγκανς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της «ομάδας του στρατού», ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ «δέχθηκε επίθεση από χούλιγκαν χθες βράδυ κατά την έξοδό του από εστιατόριο της Μόσχας. Ο Αλεξέι υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ως αποτέλεσμα πτώσης και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο παίκτης ήρθε σε επαφή με την αστυνομία, προκειμένου να ερευνήσει το συμβάν. Λόγω του τραυματισμού, ο Σβεντ δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας. Ευχόμαστε στον Αλεξέι ταχεία ανάρρωση!».

Στα ρωσικά ΜΜΕ έχει ήδη κυκλοφορήσει βίντεο από κλειστό κύκλωμα που κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης.

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG

— Artem Komarov (@art_basket) May 2, 2023