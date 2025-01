Σήκωσε το League Cup Πορτογαλίας η Μπενφίκα – Πρώτος τίτλος για τον Βαγγέλη Παυλίδη – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπενφίκα κατέκτησε το όγδοο League Cup στην ιστορία της, νικώντας τη Σπόρτινγκ σε έναν τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης, βασικός για 80 λεπτά, πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Στο 29ο λεπτό, η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ με ένα εξαιρετικό γκολ του Σέλντερουπ, ο οποίος ξεχώρισε για την ατομική του προσπάθεια. Η Σπόρτινγκ αντέδρασε άμεσα, με τον Κουαρέσμα να απειλεί με μακρινό σουτ στο 36′. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι «Λιοντάρια» ισοφάρισαν. Κέρδισαν πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόκερες στο 43′, φτάνοντας τα 32 γκολ στη φετινή σεζόν.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν «φτωχό» σε θέαμα, καθώς οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στην άμυνα. Η σημαντικότερη ευκαιρία ανήκε στην Μπενφίκα, όταν ο τερματοφύλακας της Σπόρτινγκ απέκρουσε το σουτ του Ντι Μαρία.

Με το 1-1 να παραμένει, ο τελικός οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, οι δύο ομάδες ήταν αλάνθαστες στις πέντε πρώτες εκτελέσεις. Ωστόσο, η Σπόρτινγκ είχε «μοιραίο» τον Τρινκάο, ο οποίος αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση. Έτσι, η Μπενφίκα πήρε τη νίκη με 7-6, εξασφαλίζοντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Benfica lifts the League Cup for the eighth time in their history.

