Serie A: Η Κόμο έριξε την «βόμβα» – Έκανε δικό της τον Ραφαέλ Βαράν

Η Κόμο συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της με την απόκτηση του Ραφαέλ Βαράν, ο οποίος συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

Έπειτα από 21 χρόνια απουσίας, η Κόμο επέστρεψε στη Serie A και επιδιώκει να σταθεροποιηθεί στα υψηλά κλιμάκια της κατηγορίας. Η στρατηγική της ομάδας εστιάζει στην απόκτηση έμπειρων παικτών.

Μετά την προσθήκη των Ρέινα και Αλμπέρτο Μορένο, ο σύλλογος από τον ιταλικό βορρά προχωρά σε μια ακόμα πιο σημαντική μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Κόμο κατέληξε σε συμφωνία με τον ελεύθερο Ραφαέλ Βαράν, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026, με δυνατότητα επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο.

Ο πρώην αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.

🚨🔵 Raphael Varane to Como, here we go! Documents ready and set to be signed.

Former Real Madrid and Man United CB will play in Serie A under Cesc Fabregas as manager.

Understand Varane will sign two year deal until June 2026 + option until 2027.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/ulfJ2pIuXS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024