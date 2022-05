Ρολάν Γκαρός: Επίδειξη δύναμης από τον Τσιτσιπά – “Δεν με νοιάζει ποιον θα αντιμετωπίσω στον επόμενο γύρο”

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα και παίζοντας τένις υψηλών προδιαγραφών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός και προκρίθηκε στους «16».

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χόλγκερ Ρούνε (Δανία)-Ούγκο Γκαστόν (Γαλλία), οι οποίοι αγωνίζονται το βράδυ του Σαββάτου (28/5).

Τα σετ: 6-2, 6-2, 6-1

Μετά από δύο αρκετά δύσκολες προκρίσεις τους δύο πρώτους γύρους κόντρα στον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι (3-2) και τον Τσέχο Ζντένεκ Κόλαρ (3-1), ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός απ’ την αρχή κόντρα στον Ίμερ (νο95 στην παγκόσμια κατάταξη) και δεν του άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης, παραχωρώντας του σε όλο τον αγώνα μόλις 7 πόντους απ’ το δικό του σερβίς (34/41). Με τη νίκη αυτή, ο Τσιτσιπάς έκανε πλέον το «4 στα 4» στις αναμετρήσεις με τον Ίμερ, αν κι αυτή ήταν μόλις η πρώτη στη χωμάτινη επιφάνεια…

Στο κορτ “ Suzanne Lenglen”, ο Τσιτσιπάς βρήκε τον ρυθμό του μετά το 4ο γκέιμ (2-2) κι άρχισε να «απορροφάει» πολύ καλύτερα τις επιθέσεις του Ίμερ. Στο 5ο γκέιμ, ο 23χρονος πρωταθλητής έκανε το πρώτο μπρέικ (3-2) για να ακολουθήσουν δύο εντυπωσιακά love-games, στα οποία δεν έχασε ούτε πόντο, με αποτέλεσμα να φτάσει εύκολα στο 5-2 κι από εκεί να «κλείσει» το πρώτο σετ (6-2), κρατώντας άνετα το σερβίς του.

Η κυριαρχία του Τσιτσιπά στο κορτ αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα στο δεύτερο σετ, όπου μετά την αρχική ισορροπία (2-2) και τη χαμένη ευκαιρία του για μπρέικ στο 3ο γκέιμ (χαμένο, διπλό μπρέικ πόιντ), ακολούθησε μία εντυπωσιακή επίθεση απ’ τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πήρε και τα τέσσερα επόμενα γκέιμς, έχοντας 19 στους 22 κερδισμένους πόντους, απέναντι σ’ έναν Ίμερ που δεν είχε «απαντήσεις».

Με το 5ο του μπρέικ στον αγώνα ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς και στο τρίτο σετ, αντέχοντας στην πίεση του Ίμερ στο πρώτο γκέιμ. Ο 23χρονος Έλληνας άσος συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στα επόμενα γκέιμ, έχοντας υποδειγματικές απαντήσεις, όσο κι αν ο Σουηδός προσπαθούσε να τον πιέσει στο backhand του (ειδικά στο τέταρτο γκέιμ) με αποτέλεσμα να φτάσει πανεύκολα στο 4-0. Ο Ίμερ αξιοποίησε ορισμένα λάθη του Τσιτσιπά στο 5ο γκέιμ και μείωσε σε 4-1, όμως ο 23χρονος πρωταθλητής, αφού πρώτα κράτησε το σερβίς του, στη συνέχεια με το 7ο μπρέικ του, «τελείωσε» τον αγώνα με 6-1 μέσα σε 1 ώρα και 32 λεπτά.

Solid as a rock 🪨@steftsitsipas takes care of business against Ymer 6-2, 6-2, 6-1. He awaits the winner of Rune/Gaston#RolandGarros pic.twitter.com/irUgnMyk4t

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2022