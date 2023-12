Premier League: Πέρασαν από το «Σίτι Γκράουντ» η Τότεναμ – 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Με τον Βραζιλιάνο στράικερ, Ρισάρλισον, να βρίσκει δίχτυα για δεύτερη σερί αγωνιστική (σ.σ. σκόραρε δύο φορές στο 4-1 επί της Νιούκαστλ), η Τότεναμ επικράτησε με 2-0 της Νότιγχαμ στο «Σίτι Γκράουντ», στην αναμέτρηση με την οποία ξεκίνησε η 17η αγωνιστική της Premier League.

Οι «πετεινοί» πέτυχαν την 7η νίκη τους στα 9 τελευταία ματς απέναντι στην Φόρεστ (7-1-1), η οποία γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα της και παρέμεινε στα χαμηλά… στρώματα της βαθμολογίας.

Μπορεί η ομάδα του Στιβ Κούπερ να έβγαλε αντίδραση με την Γουλβς (1-1) και ο προπονητής της να πήρε «παράταση ζωής» στον πάγκο, ωστόσο, απέναντι στους Λονδρέζους απέτυχε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Matt Turner passes the ball straight to Kulusevksi who scores Tottenham's second goal of the match!

