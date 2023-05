Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέσυρε την Τσέλσι – Εκτός Champions League η Λίβερπουλ

Συμπληρώθηκε και… μαθηματικά πλέον η τετράδα των αγγλικών ομάδων που θα λάβουν μέρος στο επόμενο Champions League, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε… φύλλο και φτερό την (ευρισκόμενη εδώ και καιρό σε κατάσταση «αποσύνθεσης») Τσέλσι και με το εμφατικό 4-1 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής, έκλεισε θέση για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τελείωσαν ουσιαστικά το ματς πριν καλά-καλά «ζεσταθούν» οι παίκτες, με το πολύ γρήγορο γκολ του Κασεμίρο μόλις στο 6ο λεπτό. Η Γιουνάιτεντ συνέχισε να χάνει τη μία ευκαιρια πίσω απ’ την άλλη απέναντι στους ημί-διαλυμένους «μπλε», που απλά δεν μπορούσαν να… ακολουθήσουν στον φρενήρη ρυθμό των γηπεδούχων.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Μαρσιάλ «σφράγισε» το τρίποντο για την ομάδα του Έρικ τεν Χάγκ και στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε επίδειξη δύναμης. Στο 73′ ο Φερνάντες με πέναλτι κι ο Ράσφορντ (που επέστρεψε από τον τραυματισμό του) στο 78′ ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 4-0, με το κοινό να ζητάει κι άλλα γκολ.

Στο 89′ ο Ζοάο Φέλιξ σημείωσε το γκολ της τιμής για την Τσέλσι, σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι είχαν και τρία δοκάρια και είχαν ως μοναδικό «μελανό» σημείο, τον σοβαρό τραυματισμό του Άντονι στον αστράγαλο (26ο λεπτό), που ενδέχεται να του στερήσει τη συμμετοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στις 3 Ιουνίου στο Γουέμπλεϊ.

Έντονη ανησυχία έχει επικρατήσει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Άντονι, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Τσέλσι και χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου.

Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άντονι δέχθηκε ένα μαρκάρισμα από τον Σαλομπά, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από τον πόνο.

Ο Άντονι έδειξε να έχει πρόβλημα στον αστράγαλο και το ανησυχητικό για τον Βραζιλιάνο είναι ότι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο καθώς δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του!

Antony is down and will be replaced after this incidental tackle from Chalobah.#MUNCHE

pic.twitter.com/6wc3SRNLtp

— Reyi (@Reinaldodcg9) May 25, 2023