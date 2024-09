ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και Μπάλντοκ στο ντέρμπι οι Πράσινοι – ΦΩΤΟ

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το αυριανό πρώτο ντέρμπι του εφετινού πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Μετά την προπόνηση ο Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον πρωταθλητή, που αν και αφορά μόλις την 4η αγωνιστική είναι μεγάλης σημασίας για τους «πράσινους» που ήδη έχουν χάσει έδαφος στην εκκίνηση.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός πήρε στην αποστολή, για πρώτη φορά, τον Ουναΐ και τον Μπάλντοκ, σε αντίθεση με τον Σπόραρ που δεν θα μπει στο αεροπλάνο.

Την αποστολή της αθηναϊκής ομάδας συγκροτούν οι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μπάλντοκ, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Μαξ, Ζέκα, Τσέριν, Αράο, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ.

Our squad list for tomorrow’s game against PAOK ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PAOKPAO pic.twitter.com/lSKg31uz9o

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 14, 2024