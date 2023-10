ΠΑΟΚ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά»

Την Άιντραχτ Φρανκφούρτης υποδέχεται ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Conference League, με στόχο το 2 στα 2 στους ομίλους της διοργάνωσης.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Έκονγκ, Κουλιεράκη, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Μουργκ, Τάισον και Σαμάτα.

Our #Starting11 for the match versus Eintracht Frankfurt at Toumba Stadium #PAOKFRA #UECL #Pregame #PamePAOKARA pic.twitter.com/Fp1wD9lTYC

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 5, 2023