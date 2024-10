Παναθηναϊκός: Και επίσημα στο τιμόνι των Πρασίνων ο Ρούι Βιτόρια – Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους

Και επίσημα ο Ρούι Βιτόρια είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας μαζί του ενημερώνοντας ότι υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή Ρουί Βιτόρια, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του», αναφέρει η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ στην αρχή της, στην οποία και μεταφέρει και το βιογραφικό του.

We welcome Rui Vitória as our new head coach

Boa Sorte Rui ☘️#PAOFC #Panathinaikos #Rui_Vitoria pic.twitter.com/QzOtM4WMm1

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 31, 2024