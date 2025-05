Παναθηναϊκός: Η πανηγυρική selfie του Κώστα Σλούκα με τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια

Πλατιά χαμόγελα στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές, που έφερε την πρόκριση της ομάδας στο Final Four της Euroleague.

Παίκτες, τεχνικό τιμ αλλά και το υπόλοιπο σταφ του Παναθηναϊκού έγιναν μια… αγκαλιά και γιόρτασαν την πρόκριση της ομάδας, ενώ μια ιδιαίτερη στιγμή ήρθε από τον Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού του πήρε το κινητό και αποτύπωσε τη χαρά όλων με μία ομαδική selfie.

