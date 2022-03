Oυκρανία: Ο ιδιοκτήτης της Σπαρτάκ Μόσχας έχει χάσει το 99% της περιουσίας του εξαιτίας του πολέμου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο ιδιοκτήτης της Σπαρτάκ Μόσχας έχει χάσει το 99% της περιουσίας του λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που ακολούθησαν.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι ξεκάθαρο, πλέον, πως «πληγώνει» τους Ρώσους επιχειρηματίες. Όπως προκύπτει ο ιδιοκτήτης της Σπαρτάκ Μόσχας και αντιπρόεδρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, Λεονίντ Φεντούν έχει τεράστια προβλήματα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, ο ο Φεντούν, που βρίσκεται στην 16η θέση στη ρωσική βαθμολογία του Forbes, με περιουσία 11,1 δις δολάρια φαίνεται να έχει χάσει το 99% από αυτήν.

Και επειδή πολλοί θα αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει; Θα σας δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Lukoil. Κρατηθείτε… Η περιουσία του CEO, Βαγκίτ Αλεκπέροφ, έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 13 δις δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι είχε την μεγαλύτερη πτώση από κάθε Ρώσο δισεκατομμυριούχο.

Οι μετοχές της εταιρείας πετρελαίου του στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 28 Φεβρουαρίου υποχώρησαν κατά 62,8%.

#Spartak owner Leonid #Fedun said that he lost 99% of his fortune.

He spoke about the difficult situation at the executive committee of the #Russian Football Union. pic.twitter.com/Z2KF1EyiJU

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022