Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις: Την πρώτη τους νίκη ψάχνουν οι ερυθρόλευκοι

Την πρώτη νίκη του στην εφετινή Euroleague αναζητά ο Ολυμπιακός, με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις Κάουνας, στο ΣΕΦ την Παρασκευή (11/10, 21:15).

Η πρεμιέρα ήταν δύσκολη για την ομάδα του Πειραιά, αφού η κλήρωση την έστειλε στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην ενισχυμένη φέτος Φενερμπαχτσέ. Στο ματς που θα θυμάται για πάντα ο Σκότι Ουίλμπελκιν, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του (σ.σ. χάνει τη σεζόν), ο Ολυμπιακός έκανε παιδαριώδη λάθη στην 4η περίοδο επιτρέποντας στους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.

Η Ζαλγκίρις, ήταν από τις ομάδες… ευχάριστες εκπλήξεις της 1ης αγωνιστικής, μετά την εντός έδρας νίκη της επί της πάντα ανταγωνιστικής Μπαρτσελόνα, με 74-67. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να βρει τρόπο να σταματήσει τον Γάλλο γκαρντ Σιλβάν Φρανσίσκο που πέτυχε 19 πόντους απέναντι στους «μπλαουγκράνα», αλλά και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ίγκνας Μπραζντέικις που σημείωσε… 17 πόντους (και 5 ριμπάουντ) κόντρα στους Καταλανούς.

Μετά τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 Σεπτεμβρίου, για τη μεγάλη βραδιά της απόσυρσης της φανέλας του Γιώργου Πρίντεζη, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί ξανά μπροστά στο φίλαθλο κοινό του, στη χρονιά της επιστροφής του Σάσα Βεζένκοφ, της επιστροφής του Τάιλερ Ντόρσεϊ που αφού δοκίμασε στο ΝΒΑ επέστρεψε πέρυσι στην Ευρώπη για λογαριασμό της Φενερμπαχτσέ, αλλά και της απόκτησης του Γάλλου διεθνή πρώην ΝΒΑer Εβάν Φουρνιέ.

