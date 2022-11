Ολυμπιακός-Βαλένθια 82-83: Ιδανικός αυτόχειρας

Ο Ολυμπιακός κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο του αγώνα με τη Βαλένθια και παρότι μία άμυνα του Σάσα Βεζένκοφ στα 25” φάνηκε να ανεβάζει την ψυχολογία των «ερυθρόλευκων», οι λανθασμένες επιλογές σε φάουλ και οι χαμένες βολές, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα τους στην Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε 82-83 από τους Ισπανούς, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 4-2. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» ισορρόπησαν το ρεκόρ τους σε 3-3, πανηγυρίζοντας το δεύτερο εφετινό «διπλό» τους.

