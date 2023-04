Ολυμπιακός: Τέλος ο Χάμες Ροντρίγκες – Η ανακοίνωση και το «ευχαριστώ»

Μόνο η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός απέμενε για ν’ αποτελέσει τέλος και επισήμως από τους «ερυθρόλευκους» ο Χάμες Ροντρίγκες. Με ανάρτησή της στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για το «διαζύγιο» με τον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά αναφέρεται:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας τους. Ο Χάμες θα είναι πάντα κομμάτι του συλλόγου μας και μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον».

Ο Χάμες Ροντρίγκες θέλησε ν΄ αποχαιρετήσει δημόσια τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας τους από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο Κολομβιανός διεθνής μεσοεπιθετικός έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Αν και θα πορευθούμε σε διαφορετικούς δρόμους, αισθάνομαι πως πάντα θα είμαι ένα μέλος και ευπρόσδεκτος στην οικογένεια του μεγάλου λιμανιού, του Πειραιά. Εύχομαι τα καλύτερα στον Ολυμπιακό και κάθε επιτυχία στο μέλλον».

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023