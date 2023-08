Ολυμπιακός: Η αινιγματική ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς για το μέλλον του

O Mάικ Τζέιμς με μία αινιγματική ανάρτηση τοποθετήθηκε για τα σενάρια για το μέλλον του.

Τις τελευταίες ώρες οι πληροφορίες θέλουν τον Αμερικανό γκαρντ να είναι κοντά στο διαζύγιο με την Μονακό με τον Ολυμπιακό να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Το όνομα του Αμερικανού γκαρντ έχει ακουσθεί και για άλλες ομάδες της Euroleague, με τον Τζέιμς να κάνει ανάρτηση, ενοχλημένος από φωτογραφίες που τον δείχνουν με φανέλες άλλων ομάδων. «Θα πω αυτό. Yπάρχουν πολλά κακά photoshops εκεί έξω», έγραψε ο Τζέιμς στο Twitter.

I will say this…. It’s a lot of bad photoshops out there lol

— Mike James (@TheNatural_05) August 11, 2023