Ολυμπιακός – Γκενκ 1-0: Πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους» με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς επικράτησε με 1-0 της Γκενκ, στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι και θα ταξιδέψει με πλεονέκτημα στο Βέλγιο για τη ρεβάνς στις 17 Αυγούστου, με στόχο την πρόκριση στα play off. Το γκολ του Κώστα Φορτούνη στα 23” μετά τη σέντρα δεν αιφνιδίασε απλώς τους παίκτες του Βούτερ Βράνκεν, αλλά ήταν και το ταχύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων» στην Ιστορία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι Βέλγοι είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους στις καθυστερήσεις (90 + 6′), αλλά ο Ρέτσος έκοψε με αυτοθυσία σουτ του Αρτεάγκα κι ενώ αμέσως πριν ο Πασχαλάκης είχε αποκρούσει σουτ του Κανούς.

H 10η Αυγούστου 2023 θα μείνει στην Ιστορία ως η νύχτα που ο Κώστας Φορτούνης σημείωσε το ταχύτερο γκολ του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Ο Ροντινέι από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, ο ΜακΚένζι των Βέλγων δεν μπόρεσε να διώξει και ο Φορτούνης δεν συγχώρησε εκτελώντας για το 1-0, στα 23” μετά τη σέντρα. Η εξέλιξη αυτή εύλογα προκάλεσε… νεύρα στους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα μία μικρή ένταση ανάμεσα στον Γκαλάρθα και τον Ιμπόρα και από μία κίτρινη κάρτα για κάθε έναν.

It took less than 60 seconds for Olympiacos 🇬🇷 to take the lead, and it’s that lone Konstantinos Fortounis goal that has beaten Genk 🇧🇪 in Piraeus.

And with that, tonight’s action in the #UEL and #UECL is officially done! pic.twitter.com/SwrTHbEm3F

— The Matchday Man (@TheMatchdayMan) August 10, 2023