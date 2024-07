Ολυμπιακοί Αγώνες: Σάλος με το βίντεο που δείχνει την Σαρλότ Ντιζαρντέν να μαστιγώνει το άλογό της- Αποφάσισε να αποσυρθεί

Η κορυφαία αθλήτρια ιππασίας Σαρλότ Ντιζαρντέν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έπειτα από το βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο φαίνεται η ίδια να μαστιγώνει το άλογό της κατά τη διάρκεια προπόνησης.

«Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππικού Αθλητισμού (FEI) διεξάγει έρευνα κι εγώ πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από όλους τους αγώνες – συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού – όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία» αναφέρει σε ανάρτηση.

Το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από 4 χρόνια αλλά είδε τώρα το φως της δημοσιότητας.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO

— LUCINDA O’SULLIVAN (@LucindasIreland) July 24, 2024