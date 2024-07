Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Σάλος με σεξιστικό αστείο σχολιαστή του Eurosport – «Τριγυρνούσαν και έκαναν το μακιγιάζ τους»

Ο Μπομπ Μπάλαρντ, σχολιαστής αθλητικών αγώνων, απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα του Eurosport για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, αφού έκανε ένα σεξιστικό αστείο για τις αθλήτριες της αυστραλιανής κολυμβητικής ομάδας.

Το Eurosport απέσυρε τον Μπάλαρντ, αφού είπε σε ζωντανή μετάδοση ότι οι Αυστραλές κολυμβήτριες που συμμετείχαν στο αγώνισμα Σκυταλοδρομία 4×100μ. Ελεύθερο Γυναικών «τριγυρνούσαν και έκαναν το μακιγιάζ τους», όπως αναφέρουν το BBC News και ο Guardian.

Οι Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon και Meg Harris της ομάδας της Αυστραλίας πανηγύριζαν το χρυσό τους μετάλλιο το Σάββατο όταν ο Ballard έκανε το σχόλιο.

«Λοιπόν, οι γυναίκες μόλις τελείωσαν. Ξέρετε πώς είναι οι γυναίκες… αράζουν, κάνουν το μακιγιάζ τους», είπε ο Μπάλαρντ σε ένα απόσπασμα που μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

«Εξωφρενικό, Μπομπ», απάντησε η συνάδελφος του Λίζι Σίμοντς. «Κάποιοι από τους άνδρες το κάνουν επίσης αυτό», πρόσθεσε η Σίμοντς, με τον Μπάλαρντ να γελάει.

Eurosport have now dropped Bob Ballard as swimming commentator following this sexist remark yesterday. “Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup.”

pic.twitter.com/UWYMiiVNpd — Scott Bryan (@scottygb) July 29, 2024



Σε δήλωσή του στον Guardian, εκπρόσωπος του Eurosport δήλωσε ότι το σχόλιο του Μπάλαρντ ήταν «ανάρμοστο», προσθέτοντας ότι «απομακρύνθηκε από το ρόστερ των σχολιαστών μας με άμεση ισχύ».

Αντιμετώπισε επίσης κριτική και από το Future Women, μια αυστραλιανή οργάνωση που υπερασπίζεται την ισότητα των φύλων.

«Οι περισσότερες από τις αναρτήσεις μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι θετικές, όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε και τα κακά. Πράγματα όπως αυτό το σχόλιο για την ομάδα σκυταλοδρομίας της Αυστραλίας που μόλις είχε κερδίσει ΧΡΥΣΟ. Δικαίως οδήγησε στην απόλυση του σχολιαστή, Μπομπ Μπάλαρντ», έγραψε εκπρόσωπος της οργάνωσης στο Χ.

Most of our Olympic posts will be positive, as they should be. But we must call out the bad, too. Things like this remark about Australia’s relay team who had JUST WON GOLD. It rightfully led to this commentator, Bob Ballard, being sacked. Credit @thelifeoflyds pic.twitter.com/gmC8UJp9tt — FW (Future Women) (@FutureWomen) July 29, 2024



Η ραδιοτηλεοπτική καριέρα του Μπάλαρντ καλύπτει τέσσερις δεκαετίες, όπως αναφέρει η Daily Mail. Έχει εμπειρία στο να σχολιάζει αγωνίσματα κολύμβησης, τις καταδύσεις και το πόλο.

Day two about to rock and roll in the swimming in Paris – every race live on @discoveryplusUK and the best action on @eurosport with @LizzieSimmonds1 and my ‘good’ self. pic.twitter.com/UUsUACEbIu — Bob Ballard (@bobballardsport) July 28, 2024



Τα σχόλιά του έρχονται σε σύγκρουση με το branding των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού ως #GenderEqualOlympics. Σε ένα δελτίο Τύπου, οι φετινοί διοργανωτές δήλωσαν ότι φέτος είναι «οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην ιστορία με πλήρη ισότητα των φύλων στους αγωνιστικούς χώρους».

Η απάντηση του Μπομπ Μπάλαρντ

Σήμερα το μεσημέρι, μέσω του Χ, δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση-απάντηση του Μπάλαρντ, στην οποία αναφέρει:

«Τα σχόλια που έκανα κατά τη διάρκεια της τελετής νίκης της αυστραλιανής σκυταλοδρομίας ελεύθερου το Σάββατο προσέβαλαν. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να αναστατώσω ή να μειώσω κάποιον και, αν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Είμαι μεγάλος υποστηρικτής του γυναικείου αθλητισμού.

Θα μου λείψει πολύ η ομάδα του Eurosport και τους εύχομαι τα καλύτερα για το υπόλοιπο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Δεν θα εκδοθεί κανένα περαιτέρω σχόλιο. Σας ευχαριστώ.

Υ.Γ.: Μην τα βάζετε με τη @LizzieSimmonds1 – παρακαλώ! Δεν έχει καμία σχέση με αυτό.»