Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ντάνι Γκαρθία – «Προνόμιο το να βρίσκομαι εδώ»

Την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο 34χρονος μέσος με περισσότερες από 300 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της LaLiga αποχώρησε ως ελεύθερος από την Αθλέτικ Μπιλμπάο και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού μέσου, Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1990, στην πόλη Zumarraga της Χώρας των Βάσκων.

Προέρχεται από την Athletic Bilbao, με την οποία για έξι σεζόν πραγματοποίησε 195 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 166 στη La Liga, κατακτώντας το Super Cup Ισπανίας (20/21) και το Copa del Rey (23/24).

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της Real Sociedad, στην οποία υπέγραψε το 2012, αφού νωρίτερα είχε αγωνιστεί σε Alicante και Getafe.

Από τη Real Sociedad παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Eibar, στην οποία αγωνίστηκε για έξι σεζόν, με απολογισμό 223 συμμετοχές (οι 105 με προπονητή τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ), τρία γκολ και πέντε ασίστ.

Ντάνι, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

«Για εμένα είναι ένα προνόμιο το να βρίσκομαι εδώ, σ’ έναν σύλλογο τόσο μεγάλο, όσο ο Ολυμπιακός που κέρδισε το Conference League. Ένας σύλλογος που ήταν βέβαια πολύ μεγάλος πριν να το κερδίσει. Πάνω απ’ όλα έρχομαι με πολλή όρεξη. Νομίζω πως είναι μία σημαντική χρονιά, η χρονιά των 100 χρόνων και νομίζω πως πρέπει να τα δώσουμε όλα.

Ήταν φυσιολογικό να χαρώ που μία ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ενδιαφέροταν για εμένα. Ρώτησα κάποιους ανθρώπους και όλοι μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό και για την Αθήνα. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε, καθώς και με το τεχνικό τιμ του Μεντιλίμπαρ. Νομίζω πως έρχομαι στο κατάλληλο μέρος και ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Το σημαντικότερο είναι πως ο κ. Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής που λέει ξεκάθαρα αυτό που θέλει. Είναι πολύ καλός και προσιτός και τον θεωρώ φίλο μου, μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν και να είναι πια ο προπονητής μου. Θέλω πολύ να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί του, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ήμασταν μαζί.

Μου είχε πει πως ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει πολύ την ομάδα και αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Ήδη σήμερα κατάλαβα, ερχόμενος στην Αθήνα πως ο κόσμος του Ολυμπιακού παρακολουθεί πολύ ποδόσφαιρο και το μόνο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι πως έχουμε μία πολύ σημαντική χρονιά μπροστά μας και πως σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας η στήριξή τους θα είναι πλεονέκτημα. Όλοι μαζί σαν ένα θα έχουμε μια καλή χρονιά», δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

