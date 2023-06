Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλωσόρισε τον Μέσι στο MLS

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι, μετά την αποχώρηση του από την Παρί Σεν Ζερμέν, να συνδέθηκε πολύ έντονα τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την εμπειρία της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο Αργεντινός σταρ είχε άλλη άποψη για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Ο πρώην άσος των «Μπλαουγκράνα» και των Παριζιάνων συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία όπως ήταν λογικό, τον ανακοίνωσε με καμάρι, ενώ αναμένεται πολύ σύντομα να βάλει και την υπογραφή του στο σχετικό συμβόλαιο.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκτός από το να… μαγεύει τον κόσμο του μπάσκετ, είναι γνωστό πως παρακολουθεί εκτενώς τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις και φρόντισε να καλωσορίσει τον Λιονέλ Μέσι στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι, ενώ μάλιστα, του έδωσε και ραντεβού.

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 7, 2023