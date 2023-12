Ο Αντετοκούνμπο του 2023 «έπιασε» τον… Giannis του 2019 – Η ανάρτηση του «Greek Freak» για την νέα νίκη των Μπακς

Φαίνεται ότι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να πιάσει ή να ξεπεράσει τον… Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως ανέφερε στο X, πρώην Twitter, η Basketball Reference, που εξειδικεύεται στην ιστορία και στα στατιστικά στο μπάσκετ (NBA, WNBA, European Leagues, ABA), «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κατά μέσο όρο την ακόλουθη γραμμή στατιστικών στα πρώτα 30 παιχνίδια του αυτή τη σεζόν: 30+ πόντους 10+ ριμπάουντ 5+ ασίστ 1+ κόψιμο 1+ κλέψιμο

Υπάρχει μόνο μια άλλη φορά που ένας παίκτης το πέτυχε αυτό στη βάση δεδομένων μας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το 2019» πρόσθεσε.

Giannis Antetokounmpo has averaged the following stat line over his first 30 games this season:

30+ PPG ⎹ 10+ RPG ⎹ 5+ APG ⎹ 1+ BPG ⎹ 1+ SPG

There is only one other time a player accomplished this in our database:

Giannis Antetokounmpo in 2019 💪 pic.twitter.com/eQhRSI9j0l

