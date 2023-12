Βίντεο: Έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του φορώντας τη φανέλα του Αντετοκούνμπο

Μια αξέχαστη έκπληξη ετοίμασε στην αγαπημένη του φίλαθλος των Μιλγουόκι Μπακς. Τής έκανε πρόταση γάμου στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αφού πρώτα είχε συνεννοηθεί με τους υπεύθυνους του γηπέδου. Τέτοια events είναι συνηθισμένα σε αγώνες του NBA.

Η γυναίκα επελέγη δήθεν τυχαία για να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι στο ημίχρονο και όσο είχε τα μάτια της κλειστά, ο σύντροφός της, φορώντας τη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έβγαλε το μονόπετρο για να της το προσφέρει.

Όταν εκείνη άνοιξε τα μάτια της και είδε το δαχτυλίδι, συγκινήθηκε, είπε το «ναι» και στη συνέχεια έπεσε στην αγκαλιά του συντρόφου της. Κοντά βρισκόταν και ο «Greek Freak» που χαμογελούσε και χειροκροτούσε το ζευγάρι.

Δείτε ΒΙΝΤΕΟ:

SHE SAID YES! 💍 pic.twitter.com/9VbX4S3uzK

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2023