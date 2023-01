Νόβακ Τζόκοβιτς: Έδιωξε από το γήπεδο τον αδελφό του

Επεισοδιακή ήταν η νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του τουρνουά της Αδελαΐδας. Ο Σέρβος τενίστας, κατά τη διάρκεια του αγώνα ζήτησε από τον αδελφό του να φύγει από το γήπεδο.

Όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο, μετά το τέλος του πρώτου σετ με αντίπαλο τον Σεμπάστιαν Κόρντα, ο Τζόκοβιτς εξοργισμένος δείχνει προς το σημείο όπου βρισκόταν η ομάδα του και ζητά από κάποιον να φύγει.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που μετέδιδαν τον αγώνα, μετά την κίνηση του Τζόκοβιτς αποχώρησαν ο αδελφός του, Μάρκο, και άλλο ένα άτομο από την ομάδα του Σέρβου τενίστα.

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.

— Luka Nikolić (@luksie1) January 8, 2023