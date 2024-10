Νότιγχαμ Φόρεστ: «Ο Μαρινάκης θα συνεργαζόταν άψογα με τον Κλαφ» – Ύμνοι της DailyMail για τον ιδιοκτήτη της αγγλικής ομάδας

Υπό την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Νότιγχαμ Φόρεστ, η ομάδα επέστρεψε στην Premier League, έπειτα από χρόνια περιπλάνησης στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, κάτι που έχει κάνει τον ιδιοκτήτη των “ερυθρόλευκων” ιδιαίτερα αγαπητό στο Νησί.

H βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» υποκλίθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη για όσα έχει καταφέρει με τον αγγλικό σύλλογο, ενώ ο Σάιμον Τζόρνταν πλέκει το εγκώμιο στον Έλληνα παράγοντα.

«Ο Κλαφ και ο Μαρινάκης θα ήταν ένα παράξενο, αλλά λειτουργικό ζευγάρι, καθώς μοιράζονται κοινά στοιχεία όπως το πάθος και η αφοσίωση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, έπειτα από δεκαετίες μακριά από τη μεγάλη κατηγορία, όχι μόνο επέστρεψε δυναμικά στην Premier League, αλλά και σταθεροποιείται στον δρόμο προς την κορυφή της Ευρώπης. Η νέα φιλοσοφία της ομάδας και η εμφατική της παρουσία στο αγγλικό πρωτάθλημα αποδίδονται στην όραση και τις αποφάσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μέσα από επενδύσεις και στρατηγικές κινήσεις επανάφερε το ιστορικό κλαμπ σε περίοπτη θέση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Σάιμον Τζόρνταν σημειώνει ότι ο Μαρινάκης δεν αρκέστηκε σε μία απλή διαχείριση, αλλά έθεσε νέους στόχους και επανάφερε τη νοοτροπία του νικητή στη Φόρεστ. «Ο Μαρινάκης είναι το πρόσωπο που η Φόρεστ χρειαζόταν για να σταθεί πάλι στην Σάιμον»

«O ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ χρειάζεται αναμφίβολα παραπάνω εύσημα για τη δράση, την ώθηση, αλλά και του έργο που έχει προσφέρει στην ανάδειξη της ιστορικής Νότιγχαμ. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι από την αρχή της σεζόν οι φίλαθλοι της, βλέπουν την ομάδα τους να σταθεροποιείται στην Πρέμιερ Λιγκ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και παρακολουθούν το σύνολο του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο να πραγματοποιεί μία πορεία με στόχο την Ευρώπη. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης είναι ο άνθρωπος που πίστεψε από την αρχή σε αυτή την ανοδική πορεία και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αναγεννώντας την ομάδα και πηγαίνοντάς την πίσω εκεί που ανήκει: “Στην κορυφαία κατηγορία, μαζί με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης”» αναφέρει ο Τζόρνταν.

Ενώ μεταξύ άλλων τονίζει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συνεργαζόταν άψογα με τον κορυφαίο προπονητή του συλλόγου, Μπράιν Κλαφ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Αμφότεροι πρέπει να έχουν θρυλικό στάτους στον σύλλογο. Ο Κλαφ για αυτό που τον έκανε και ο Μαρινάκης για αυτό που τον… ξαναέκανε», γράφει ο Τζόρνταν.

«Αισθάνομαι ότι ο Κλαφ θα είχε ευδοκιμήσει υπό τον Μαρινάκη, αφού του άρεσαν οι ευθείς άνθρωποι. Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι θα είχαν δημιουργήσει μια λειτουργική συνεργασία. Ένα περίεργο, ίσως, ζευγάρι. Ένας έξυπνος ιδιοκτήτης αφήνει τους προπονητές παγκόσμιας κλάσης να εκφραστούν και κάθε τόσο συζητούν για το πώς το κάνουν αυτό. Και οι δύο άνδρες, ο Κλαφ και ο Μαρινάκης, έχουν αναμφίβολα δεσμευτεί στη Φόρεστ σε διαφορετικές εποχές και νομίζω ότι σε κάθε οπαδό αρέσει να βλέπει τον ιδιοκτήτη του να επενδύει στον σύλλογο, συναισθηματικά αλλά και οικονομικά»

Why Brian Clough and Evangelos Marinakis would have thrived together and the reason controversial Nottingham Forest owner deserves more credit, writes SIMON JORDAN https://t.co/Gu35KMyQRs pic.twitter.com/mURcU35cT0

— Mail+ (@DailyMailUK) October 30, 2024