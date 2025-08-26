Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: Ματς – θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με ήρωα τον 17χρονο Νγκουμόα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Ματς γκραν – γκινιόλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ προηγήθηκε νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ με τον 17χρονο Ρίο Νγκουμόα να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης. Είχε μπει λίγο νωρίτερα (90+6΄) στη θέση του Χάκπο.

Η αποβολή του Άντονι Γκόρντον με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση για τους πρωταθλητές που είχαν ήδη πάρει το προβάδισμα.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο Εκιτικέ έγραψε το 0-2 με το τρίτο του γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τους «Reds», οι οποίοι δαπάνησαν 95εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άινχτραχτ.

Η νίκη έμοιαζε δεδομένη, όμως οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν ποτέ. Μείωσαν στο 57΄ με τον Μπρούνο Γκιμαράες και έφτασαν στην ισοφάριση στο 88΄ με τον Δανό Γουϊλιαμ Οσούλα.

Όμως το θρίλερ δεν είχε τελειώσει ακόμα, αφού τον τελευταίο λόγο είχε ένα παιδί του 2008, ο Νγκουμοα που έγινε ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

(6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες,

54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2
(35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
(47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
(12΄ Ουατάρα)

Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0
(4΄ Τάβερνιρ)

Άρσεναλ-Λιντς 5-0
(34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1
(37′ Σαρ – 57′ Χάντσον-Οντόι)

Έβερτον-Μπράιτον 2-0
(23′ Εντιαγέ, 52′ Γκάρνερ)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1
(73΄ Σμιθ Ρόου – 58΄ Μουνίς)

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 2-3
(57΄ Γκιμαράες, 88΄ Οσούλα – 35΄ Γκράβενμπερχ, 46΄ Εκιτικέ, 90+10΄ Νγκουμοα)

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6
Λίβερπουλ 6
Τσέλσι 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Έβερτον 3
Μπόρνμουθ 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2
Νιούκαστλ 1
Μάντσεστερ Γιουν. 1
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0

