NBA: Ο Μακ ΜακΛανγκ έγραψε ιστορία με μυθικό κάρφωμα – «Πέταξε» πάνω από αυτοκίνητο και κέρδισε τον διαγωνισμό του All-Star Game

Με μια εκρηκτική πρώτη προσπάθεια, ο μυθικός πλέον Μακ ΜακΛανγκ, παίκτης των Ορλάντο Μάτζικ, απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι ο απόλυτος βασιλιάς των καρφωμάτων στο NBA, κατακτώντας το Slam Dunk Contest για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αφήνοντας άφωνους όλους τους θεατές στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο 26χρονος, με ύψος 1,88 μ., πραγματοποίησε την πρώτη του «πτήση» το Σάββατο το βράδυ στο Σαν Φρανσίσκο, στα πλαίσια του All-Star Weekend 2025, με έναν εντυπωσιακό άλμα πάνω από ένα αυτοκίνητο.

MAC MCCLUNG JUMPED OVER A CAR 🚨

The 2-Time defending champ came out SWINGING in Round 1 of the #ATTSlamDunk 🤯 pic.twitter.com/iyiYLRFnnm

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2025