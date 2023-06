NBA: Η μασκότ των Μαϊάμι Χιτ επανήλθε στο γήπεδο μετά τη γροθιά του Μακ Γκρέγκορ

Ο «Μπέρνι» είναι και πάλι καλά… Όπως γνωστοποιήθηκε η μασκότ των Μαϊάμι Χιτ στο ΝΒΑ έχει συνέλθει από όσα συνέβησαν με τον ΜακΓρέγκορ στο τέταρτο ματς της σειρά με τους Νάγκετς και αν η ομάδα του επικρατήσει στο Ντένβερ θα βρεθεί κανονικά στο γήπεδο.

Μπορεί πολλοί να πίστευαν ότι το σκηνικό ήταν σκηνοθετημένο, αλλά αποδείχτηκε… πραγματικό. Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο περιθώριο του τέταρτου τελικού του ΝΒΑ αστειευόμενος με τη μασκότ χτύπησε τον Μπέρνι και τον ξάπλωσε στο παρκέ.

Ο άνθρωπος που φορούσε τη στολή τραυματίστηκε από το άτσαλο χτύπημα του Ιρλανδού πρώην πρωταθλητή του UFC και διακομίστηκε στα επείγοντα περιστατικά. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και, αφού έμεινε ένα βράδυ στο νοσοκομείο, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Πλέον αν οι Χιτ καταφέρουν και επικρατήσουν των Νάγκετς στο Ντένβερ τα ξημερώματα της Τρίτης (13/6 – 03:30), τότε η μασκότ τους θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί ξανά τους φίλους της ομάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο ΜακΓκρέγκορ θα αντιμετωπίσει κάποια κατηγορία για το περιστατικό.

REPORT: “The Heat’s mascot, Burnie, had to go to the ER last night after a mid-game bit with former UFC champ Conor McGregor,” via @sam_amick.

pic.twitter.com/GkBb85Beff

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 10, 2023