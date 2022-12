Μουντιάλ 2022: Μυστήριο με τους 3 θανάτους δημοσιογράφων

Ο θάνατος ενός τρίτου δημοσιογράφου στο Μουντιάλ του Κατάρ ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. Πρόκειται για τον Roger Pearce, ο οποίος ήταν τεχνικός διευθυντής του ITV Sport. Υπενθυμίζεται ότι ο Grant Wahl έχασε τη ζωή του, όπως και ο φωτορεπόρτερ από το Κατάρ, Khalid al-Misslam.

Ο θάνατός του Pearce σημειώθηκε στις 21 Νοεμβρίου και ανακοινώθηκε από την ίδια εκπομπή του ITV ενόψει του αγώνα Ουαλία-ΗΠΑ.

«Έχουμε πολύ θλιβερά νέα να σας φέρουμε από εδώ στο Κατάρ», είπε ο παρουσιαστής Mark Pougatch. «Ο τεχνικός μας διευθυντής, Roger Pearce, ο οποίος ήταν εδώ για το όγδοο Παγκόσμιο Κύπελλο, δυστυχώς πέθανε. Ο Ρότζερ ήταν μια πολύ σεβαστή προσωπικότητα στη βιομηχανία αθλητικών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, για το ITV έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι, του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος», πρόσθεσε.

«Είχε πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του και άφηνε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας», σχολίασε, αποκαλώντας τον Pearce «επαγγελματία και εξαιρετικά δημοφιλή».

Η είδηση ​​έγινε επίκαιρη, όπως αναφέρει η Marca, όταν συνδυάστηκε με τους άλλους δύο θανάτους συναδέλφων του σε έδαφος του Κατάρ. Ο 65χρονος Pearce, ξεκίνησε την καριέρα του ως μηχανικός στην Grampian TV και εργάστηκε σε άλλα κανάλια, όπως το TVS και το Meridian, προτού ενταχθεί στο αθλητικό κανάλι ITV με πλήρη απασχόληση το 2001 και γίνει τεχνικός διευθυντής του το 2008. Όπως εξήγησε ο Neil Stainsby, επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί σε 5 εβδομάδες.

Η σορός του Αμερικανού αθλητικού δημοσιογράφου Grant Wahl επαναπατρίστηκε τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα το πρωί, τα λείψανα και τα υπάρχοντά του, επαναπατρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Πράις διαβεβαίωσε ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα «συνεργάστηκε πολύ στενά με την οικογένεια» του δημοσιογράφου για να «εκπληρώσει τις επιθυμίες τους» και διευκρίνισε ότι μέλη του προξενικού σώματος συνόδευαν τα λείψανά του στην πτήση της επιστροφής στη χώρα του. Έπειτα από αίτημα της οικογένειας, η σορός του δημοσιογράφου παραδόθηκε σε ιατρικό κέντρο της Νέας Υόρκης για νεκροψία. Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι το πτώμα δεν έδειξε σημάδια βίαιου θανάτου και διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία με τις αρχές του Κατάρ ήταν «άριστη».

Ο 48χρονος δημοσιογράφος, με θητεία στο CBS Sports και το Sports Illustrated, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο «Lusail Stadium» του Κατάρ. Ύστερα από προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πέθανε στο γήπεδο ή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ ΗΠΑ και Ουαλίας είχε τεθεί υπό κράτηση για περίπου μισή ώρα επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο Eric Wahl, αδελφός του δημοσιογράφου, ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Grant Wahl είχε δεχτεί απειλές για τη ζωή του και υποστήριξε ότι δολοφονήθηκε, αλλά αργότερα ανακάλεσε τη δήλωσή του. «Ο αδερφός μου ήταν υγιής. Μου είπε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Δεν πιστεύω πως ο αδερφός μου πέθανε έτσι απλά. Πιστεύω ότι τον σκότωσαν. Και εκλιπαρώ για οποιαδήποτε βοήθεια», είπε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η Gulf Times, μια εφημερίδα με έδρα τη Ντόχα, ανάρτησε το Σάββατο ότι ο φωτορεπόρτερ της τηλεόρασης Al Kass, Khalid al-Misslam, “πέθανε ξαφνικά ενώ κάλυπτε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιστεύουμε στο έλεος και τη συγχώρεση του Αλλάχ γι’ αυτόν και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του”. Ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του στο γήπεδο και κατέληξε.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah’s mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022