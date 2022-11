Μουντιάλ 2022: Γράφει ιστορία στο Κατάρ η πρώτη γυναίκα διαιτητής σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η 38χρονη Στεφανί Φραπάρ θα γράψει ιστορία, καθώς ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα της Κόστα Ρίκα με τη Γερμανία και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα σφυρίζει σε Μουντιάλ ανδρών και μάλιστα στο… Κατάρ.

Η 38χρονη Γαλλίδα διαιτητής θα πλαισιωθεί από δυο γυναίκες, καθώς βοηθοί της θα είναι η Σαλίμα Μουκανσάγκα από τη Ρουάντα και η Γιοσίμι Ιαμάστα από την Ιαπωνία.

«Το Μουντιάλ των ανδρών είναι η πιο σημαντική αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως. Έχω διαιτητεύσει αγώνες στη Γαλλία και την Ευρώπη, οπότε ξέρω πώς να το διαχειριστώ», είπε η Φραπάρ.

Η Στεφανί Φραπάρ, έγινε η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε τελικό Κυπέλλου Γαλλίας, όπως επίσης και η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε σε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022