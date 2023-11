Μοχάμεντ Σαλάχ: Τρόμος για τον μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ – Παραλίγο να τον λιντσάρουν στον αγώνα Σιέρα Λεόνε – Αίγυπτος

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σιέρα Λεόνε και την Αίγυπτο οπαδοί των φιλοξενούμενων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρος και πήγαν προς το μέρος του Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε συνοδεία στρατιωτικών δυνάμεων.

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Σιέρα Λεόνε με την Αίγυπτο. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 89 λεπτών παιχνιδιού αρκετοί οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν προς το σημείο που ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

🎥 Mohamed Salah almost gets attacked as opposition fans run onto the pitch and surround Salah. pic.twitter.com/wgG5bKrRov

Αμέσως επενέβησαν οι σεκιούριτι οι οποίοι τους σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν στον σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, ενώ Μέσα του εξωτερικού κάνουν λόγο για προσπάθεια επίθεσης προς τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός στη συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο συνοδεία στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων.

Look at the security that Salah has around him 🤯pic.twitter.com/sNZcYbWIGJ

