Ιδανικό ντεμπούτο για Λιονέλ Μέσι με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, καθώς σκόραρε με φανταστική εκτέλεση φάουλ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε τη νίκη στην νέα του ομάδα.

Στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι της αναμέτρησης με την Κρουζ Αζούλ για το Leagues Cup, ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέρασε ως αλλαγή στο 54ο λεπτό. Λίγα λεπτά αργότερα η Κρουζ Αζούλ ισοφάρισε.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και την εκτέλεση ανέλαβε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Κρουζ Αζούλ διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Δείτε το φανταστικό γκολ του Μέσι:

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023