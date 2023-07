Λιονέλ Μέσι: Η εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ίντερ Μαϊάμι – Το «ευχαριστώ» στον Μπέκαμ

Με μια λαμπερή τελετή έγιναν… τα αποκαλυπτήρια του Λιονέλ Μέσι από την Ίντερ Μαϊάμι, με τους οπαδούς της ομάδας να τον αποθεώνουν. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής έδωσε μια συγκινητική ομιλία, ευχαριστώντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που τον έφερε στον σύλλογο μετά την αποχώρηση από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε μια εκπληκτική τελετή στο Μαϊάμι, με επικεφαλής τον συνιδιοκτήτη της ομάδας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Μέσι περιέγραψε την επιθυμία του να εγκαινιάσει μια νέα εποχή επιτυχιών στη νέα του ομάδα.

«Ευχαριστώ πολύ», είπε ο Μέσι ενώ τον επευφημούσαν ξέφρενα. «Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του Μαϊάμι για αυτό το καλωσόρισμα, αυτή τη στοργή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη και την αγάπη που μου δώσατε. Αυτό έχει συμβεί τόσο γρήγορα».

«Μας τα κάνουν όλα εύκολα, όλα ήταν θεαματικά από τότε που φτάσαμε. Θέλω πολύ να ξεκινήσω την προπόνηση και να αγωνιστώ. Θέλω να κερδίσω για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ο σύλλογος. Ελπίζω ότι θα συμμετάσχετε μαζί μας όπως από την αρχή της σεζόν. Ευχαριστώ τους νέους μου συναδέλφους για το καλωσόρισμα» συνέχισε ο Μέσι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξα αυτή την πόλη με την οικογένειά μου, που επέλεξα αυτό το έργο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε καλά. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για αυτήν την ημέρα» τόνισε κλείνοντας εμφανώς συγκινημένος από την αποθέωση.

